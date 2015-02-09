Меркель заявила, что не сможет жить, если не попытается добиться прекращения огня на Донбассе

Об этом она заявила во время совместного брифинга с президентом США Бараком Обамой, пишет 112 Украина.

"Французский президент и я решили сделать еще одну попытку дальнейшую для того, чтобы решить проблемы с дипломатией. У нас есть Минские договоренности, которые не осуществляются, ситуация на местах ухудшается. Есть возможность все-таки попробовать ввести "прекращение огня" и создать условия, необходимые для прекращения огня. Я абсолютно уверена, что мы можем сделать это вместе. Я лично не смогу жить, не сделав этой попытки", - сказала она.

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