Обама сообщил о сохранении санкций против РФ и пригрозил Москве международной изоляцией

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем призывать к дипломатическому решению этой проблемы", - сказал он в ходе итоговой пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Президент также отметил, что США и Германия согласны с тем, что санкции Запада против России должны сохраняться, пока Москва не выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений.

Введенные к настоящему времени Западом санкции "пока не разубедили" руководство России, признал Обама. Он также уверен, что такие меры имеют "заметное негативное воздействие на российскую экономику". "Я рассчитываю, что цена станет достаточно высокой", и Россия решит изменить политику в отношении Украины, отметил Обама.

По его словам, они с Меркель условились о том, что "санкции в отношении России необходимо выполнять в полной мере до тех пор, пока Россия не выполнит взятые на себя обязательства". Если же Россия "продолжит двигаться нынешним курсом, то ее изоляция будет только ухудшаться как в политическом, так и экономическом планах", отметил он.

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Обама заверил, что США "вместе со своими союзниками по НАТО" будут придерживаться прежней стратегии, укрепляя присутствие в Центральной и Восточной Европе. Обама также подчеркнул, что в двадцать первом столетии недопустимо "оставаться безразличными и допускать изменение границ в Европе".

Кроме того, США продолжат работать с Международным валютным фондом и другими партнерами, "чтобы предоставить Украине необходимую финансовую поддержку". "Мы обсудили, как лучше всего помочь Украине защитить себя", - добавил он.

Обама, кроме того, сообщил, что пока не принял решение о том, поставлять или нет Украине оружие.