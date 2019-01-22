Верховный суд США поддержал Трампа в споре по трансгендерам в армии

Верховный суд США поддержал план президента Дональда Трампа по ограничению службы трансгендеров в американской армии.

Верховный суд США во вторник, 22 января, стал на сторону администрации президента США Дональда Трампа в споре относительно ограничения службы трансгендеров в американской армии.

Судьи поделились в этом вопросе: пять консервативных судей поддержали план Трампа, а четверо либеральных проголосовали против, сообщает DW.

Администрация Трампа призвала Верховный суд принять к рассмотрению дела относительно этого плана, однако судьи пока что отказались от такого шага. Эти дела продолжат рассматривать суды низшей инстанции. Ранее этот план был заблокирован судами, однако определение Верховного суда позволяет администрации его воплощение до дальнейших судебных решений.

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Напомним, что ранее трансгендерных военнослужащих могли уволить со службы в американской армии, однако в 2016 году при президентстве Барака Обамы таким военным разрешили открыто служить. Разрешение должен был вступить в силу с 1 июля 2017 года, однако после прихода Трампа к власти дату перенесли, отметив, что вопрос требует дополнительного изучения. А уже в августе 2017 года Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии. Однако уже в октябре того же года суд Вашингтона наложил на указ временый запрет. С тех пор длилась судебная тяжба по этому вопросу.

Тем временем в марте 2018 года Белый дом объявил о новых ограничениях для службы трансгендеров в американской армии. Согласно новым правилам, от военной службы должны быть отстранены те, кто в связи с "трудностями гендерной идентификации" требуют "серьезного медицинского обслуживания", включительно с приемом медикаментов и оперативным вмешательством.

Трансгендерами называют тех людей, которые идентифицируют себя не с той или не с тем полом, с которым они были зарегистрированы при рождении.