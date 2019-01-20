Эксперт рассказал, как Путин может занять Кремль еще на один срок

Путин сможет воспользоваться отработанной в 2008-2012 годах тактике закулисного управления Россией.

Известный социолог и публицист Игорь Эйдман рассказал, как именно Владимир Путин сможет остаться в Кремле еще на один президентский срок.

"Если Путин этого захочет, он этого добьется одним щелчком пальцев. В России просто изменят Конституцию или дадут соответствующие разъяснения. С этим не будет никаких проблем", - считает эксперт. Об этом пишет "Главред".

Кроме того, Эйдман полагает, что Путин сможет воспользоваться отработанной в 2008-2012 годах тактике закулисного управления Россией.

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"Если Путин не захочет оставаться президентом и будет еще жив-здоров к тому времени, он может определить на эту должность своего ставленника, марионетку вроде Дмитрия Медведева. А сам будет править, как Дэн Сяопин в Китае.Но я все-таки думаю, что будет избран сценарий пролонгации полномочий Путина и новые выборы", - заявил социолог.

Последний в этом списке путь для Путина, как утверждает Эйдман, лежит в плоскости поглощения Беларуси Россией.

"Есть еще один вариант. Хотя я считаю, что вероятность присоединения к России Беларуси не очень велика, однако она и ненулевая. Если все же это удастся сделать, то в этом случае Путин может избраться как президент нового российско-белорусского государства", - подытожил он.