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В России после столкновения спасли обоих пилотов с истребителей Су-34

12:25, 18 января 2019
Мир
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Минобороны РФ подтвердило спасение второго летчика Су-34 / фото vitalykuzmin.net

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает российское агентство ТАСС.

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О поднятии из воды первого пилота на борт вертолета стало известно около 10:45, о спасении второго — примерно на полчаса позже.

Состояние обоих пилотов удовлетворительное.

В спасательной операции приняли участие шесть кораблей, вертолеты и протичовний самолет Ту-142. Работу спасателей осложняли сложные метеорологические условия, в частности сильный ветер и волны.

Как сообщал УНИАН, утром 18 января два истребителя Су-34 столкнулись в воздухе над морем. Позже в Минобороны сообщили, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета произошло «касание в воздухе двух самолетов Су-34». В министерстве отметили, что истребители выполняли полет без боевого комплекта.

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Теги: #Россия#российский истребитель