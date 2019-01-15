Парламент Венесуэлы принял заявление, признающее Мадуро узурпатором

По словам одного из депутатов, парламентарии руководствовались 233 статьей конституции и считают, что президентом страны должен быть глава оппозиции Хуан Гуайдо.

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором.

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Об этом сообщает Nacional. Как отмечается, документ предполагает, что решения и действия исполнительной власти будут признаны недействительными.

По словам одного из депутатов, парламентарии руководствовались 233 статьей конституции и считают, что президентом страны должен быть глава оппозиции Хуан Гуайдо.

Ранее три знакомых с ситуацией источника рассказали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента страны.

Как сообщал УНИАН, Хуан Гуайдо заявил о готовности принять на себя функции президента страны после того, как венесуэльская оппозиция подвергла резкой критике объявление президента Николаса Мадуро главой государства на второй срок.