Болгария и Румыния присоединятся к Шенгену уже в этом году

Отметим, в декабре 2018 года депутаты Европейского парламента одобрили вхождение Румынии и Болгарии в Шенген.

Румыния и Болгария могут присоединиться к Шенгенской зоне в 2019 году.

Такое заявление сделал председатель Европейского парламента Антонио Таяни, пишет Еxperttur.

Читайте такжеЕвропарламент одобрил резолюцию о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгену

По словам Таяни, Румыния и Болгария должны быть приняты в Шенген до июля 2019 года. Именно до этого времени будет продолжаться председательство Румынии в Совете ЕС. Председатель Европарламента добавил, что присоединение этих стран к другим участникам Шенгена усилит безопасность Европы.

Отметим, в декабре 2018 года депутаты Европейского парламента одобрили вхождение Румынии и Болгарии в Шенген. Важно отметить, что подобная резолюция стала уже пятой по счету за последние 7 лет.

Присоединение к Шенгенской зоне позволит туристам с шенгенской визой беспрепятственно переезжать из Болгарии и Румынии в 26 европейских стран, в числе которых Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Чехия и Финляндия.

Сейчас для въезда в Болгарию и Румынию при наличии биометрического паспорта граждан Украины виза не нужна. Безвизовый режим действует с 11.06.2017 (безвизовый режим — до 90 дней в течение 180 дней). Туристам с небиометрическими паспортами оформляют визы в обычном порядке.