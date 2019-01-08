Израиль представил логотип конкурса Евровидение-2019 (фото)

Организаторы 64-го международного песенного конкурса Евровидение представили логотип музыкального состязания. Фото появилось на официальной странице конкурса в Instagram.

Логотип Евровидения-2019 состоит из соединенных вместе трех треугольников, которые формируют сияющую звезду. Его сопровождает лозунг конкурса - Dare to Dream ("Осмелься мечтать").

"Когда треугольники соединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, поскольку звезды будущего соберутся вместе в Тель-Авиве на Евровидении", - отметили организаторы.

Как сообщал УНИАН, главное музыкальное состязание Европы пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая.