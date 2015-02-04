В Нью-Йорке поезд врезался в машину, которая застряла на переезде (фото)

В результате происшествия погибли семь человек, включая женщину-водителя джипа, еще 12 получили травмы различной степени тяжести, передает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.

По информации издания, около половины седьмого вечера по местному времени джип застрял, пересекая железнодорожную колею.

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Женщина, которая была водителем авто вышла из машины и попыталась подтолкнуть ее, а потом снова села за руль, после чего поезд врезался в авто.

На тот момент в поезде было примерно 650 человек.