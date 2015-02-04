В Нью-Йорке поезд врезался в машину, которая застряла на переезде (фото)
07:19, 04 февраля 2015Мир
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Заполненный пассажирами поезд столкнулся с автомобилем Jeep Cherokee, который оказался на его пути, в районе Нью-Йорка под названием Валгалла. В результате столкновения произошел взрыв и пожар
REUTERS
В результате происшествия погибли семь человек, включая женщину-водителя джипа, еще 12 получили травмы различной степени тяжести, передает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.
REUTERS
По информации издания, около половины седьмого вечера по местному времени джип застрял, пересекая железнодорожную колею.
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Женщина, которая была водителем авто вышла из машины и попыталась подтолкнуть ее, а потом снова села за руль, после чего поезд врезался в авто.
REUTERS
На тот момент в поезде было примерно 650 человек.
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