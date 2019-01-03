Трамп позвал Россию в Афганистан на войну, которая развалила СССР

Американский президент убежден, что Советский Союз сделал правильно, что вторгся в центральноазиатскую страну.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и другие страны взять на себя более активную роль в конфликте в Афганистане. И при этом он выразил убеждение, что именно вторжение в центральноазиатскую страну подтолкнуло СССР к распаду.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп раскритиковал длительную американскую кампанию в Афганистане, нацеленную против "Талибана". Он объявил, что Вашингтон ведет переговоры с различными актерами включительно с самим Талибаном для того, чтобы договориться о мире. Но потом Трамп призвал другие региональные силы тоже вторгнуться в страну, пишет Newsweek.

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"Индия уже там, Россия уже там. Россия когда-то была Советским Союзом. Афганистан сделал ее снова Россией, потому что она обанкротилась в афганских боях", - сказал Трамп.

"Так что если посмотреть на другие страны, то можно заметить, что Пакистан уже там. И он должен воевать. России тоже нужно воевать. Причина, почему она раньше вела войну в Афганистане, заключалась в том, что террористы направлялись на российскую территорию. Поэтому было правильным пойти на войну туда. Проблема в том, что в боях россияне буквально обанкротились. Им пришлось снова называть страну Россия, а не Советский Союз", - добавил американский президент.

Прямое вторжение СССР в Афганистан началось после переворота в 1973 году, который привел к свержению правящей в азиатской стране монархии и создания Республики Афганистан, у которой были тесные связи с Москвой. Но потом, Кабул начал сопротивляться тому, что считал ростом советского влияния. Левая "Демократическая народная партия Афганистана" в 1978 году начала Саурскую революцию, после которой была создана коммунистическая Демократическая Республика Афганистан. Вскоре страна была втянута в ряд конфликтов, связанных с Холодной войной за глобальное влияние, которую вели США и СССР. ЦРУ начало поддерживать исламистских боевиков - моджахедов, которые добивались свержения коммунистического правительства.

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Армия СССР прямо вторглась в Афганистан в 1979 году. Это была долгая и дорогостоящая война, которая заверишилась выводом советских войск в 1989 году и крахом правительства в Кабуле через три года после того. Поэтому исторические ремарки о "оправданом" вторжении СССР для борьбы с "террористами", которые озвучил Трамп, далеки от правды.