В анализах водителя с Ибицы обнаружили следы всех известных наркотиков

31-летний водитель ехал "неразумно", чем вызвал подозрения полиции.

Анализы, взятые у водителя на острове Ибица, показали положительный результат для всех известных наркотиков.

Полиция остановила этого водителя в новогоднюю ночь, сообщает Европравда со ссылкой на El Mundo.

Читайте такжеВ Италии обнаружили крупнейшую за последние 20 лет партию героина (видео)

Как отмечается, 31-летний водитель ехал "неразумно", чем вызвал подозрения полиции. Поэтому была проведена проверка на употребление наркотиков.

Проверка оказалась одновременно положительной для всех наркотиков, которые могут быть обнаружены: кокаина, метамфетамина, опиатов, каннабиса и амфетаминов.

Также полицией у водителя были изъяты 26 розовых и лиловых таблеток, а также несколько пакетиков порошка.

Ранее УНИАН сообщал, что в Лондоне пьяный водитель рейсового автобуса столкнулся с группой автомобилей и въехал в остановку, травмировав при этом десятки человек.