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В анализах водителя с Ибицы обнаружили следы всех известных наркотиков

16:29, 02 января 2019
Мир
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Остров Ибица / фото УНИАН

Полиция остановила этого водителя в новогоднюю ночь, сообщает Европравда со ссылкой на El Mundo.

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Как отмечается, 31-летний водитель ехал "неразумно", чем вызвал подозрения полиции. Поэтому была проведена проверка на употребление наркотиков.

Проверка оказалась одновременно положительной для всех наркотиков, которые могут быть обнаружены: кокаина, метамфетамина, опиатов, каннабиса и амфетаминов.

Также полицией у водителя были изъяты 26 розовых и лиловых таблеток, а также несколько пакетиков порошка.

Ранее УНИАН сообщал, что в Лондоне пьяный водитель рейсового автобуса столкнулся с группой автомобилей и въехал в остановку, травмировав при этом десятки человек.

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Теги: #Испания#наркотики