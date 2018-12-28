Похоже на вторжение из космоса : мощный взрыв в Нью-Йорке окрасил небо в синий цвет (видео)
13:45, 28 декабря 2018Мир
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Оказалось, что зарево на горизонте появилось в результате аварии - в одном из районов города на электростанции взорвался трансформатор.
Нічне небо над Нью-Йорком стало блакитним через вибух трансформатора
Взрыв на нью-йоркской электростанции окрасил ночное небо над городом в необычный голубой цвет.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Жителей американского мегаполиса напугала яркая вспышка в ночном небе, которая изменила цвет. Оказалось, что зарево на горизонте появилось в результате аварии - в одном из районов города на электростанции взорвался трансформатор.
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Инцидент сразу же стали обсуждать в соцсетях. Некоторые из пользователей в шутку предположили, что в Нью-Йорке приземлился корабль пришельцев.
Someone, call the Ghostbusters. #Astoriapic.twitter.com/HhU1wcfKjh— Diane N. Sevenay (@Diane_7A) December 28, 2018
Ранее в США из-за угрозы взрыва эвакуировали офис Facebook.
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