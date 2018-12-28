цей матеріал доступний українською

Похоже на вторжение из космоса : мощный взрыв в Нью-Йорке окрасил небо в синий цвет (видео)

13:45, 28 декабря 2018
Мир
801 0

Об этом говорится в сюжете ТСН. Жителей американского мегаполиса напугала яркая вспышка в ночном небе, которая изменила цвет. Оказалось, что зарево на горизонте появилось в результате аварии - в одном из районов города на электростанции взорвался трансформатор.

Читайте такжеВ Афинах возле здания телеканала произошел взрыв

Инцидент сразу же стали обсуждать в соцсетях. Некоторые из пользователей в шутку предположили, что в Нью-Йорке приземлился корабль пришельцев.

Ранее в США из-за угрозы взрыва эвакуировали офис Facebook.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#взрыв#Нью-Йорк