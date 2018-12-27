Трамп может запретить компаниям США покупать оборудование Huawei и ZTE

Название компаний не будет фигурировать в указе, но ожидается, что «представители министерства будут интерпретировать его, как постановление, ограничивающее распространение оборудования, производимого двумя компаниями».

Президент США Дональд Трамп может уже в январе подписать указ, который запретит американским компаниям покупку оборудования у китайских Huawei и ZTE.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Министерству торговли США будет предписано блокировать покупку американскими фирмами оборудования иностранных телекоммуникационных компаний, представляющих «значительную угрозу для национальной безопасности».

Агентство отмечает, что название компаний не будет фигурировать в указе, но ожидается, что «представители министерства будут интерпретировать его, как постановление, ограничивающее распространение оборудования, производимого двумя компаниями».

Документ будет основываться на законе «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций», который позволяет президенту страны регулировать торговлю «в ответ на чрезвычайную ситуацию». При этом окончательный текст указа пока не готов.

В США кампания против китайских Huawei и ZTE началась еще в 2017 году, когда американским правительственным учреждениям запретили закупать производимое компаниями оборудование, а на американских военных базах перестали продавать смартфоны Huawei и ZTE. ФБР и ЦРУ также рекомендовали американцам не покупать смартфоны этих производителей. В этом году закупки у ряда китайских поставщиков, включая Huawei, запретили в Великобритании и Австралии.