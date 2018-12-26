В порту Керчи затонуло российское судно
10:38, 26 декабря 2018Мир
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Никто из экипажа в результате происшествия не пострадал.
Иллюстрация / REUTERS
В ночь на вторник, 25 декабря, у побережья оккупированного РФ Крыма затонул российский буксир РБТ-18.
Как сообщает сайт "ПортНьюс", экипаж судна в связи с погодными условиями запросил разрешение на проход в порт Керчи.
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Когда к нему для сопровождения был направлен буксир Гандвик, то на месте обнаружилось, что РБТ-18 полузатоплен, а его экипаж уже на причале.
Также отмечается, что подойти к тонущему судну было невозможно из-за сильного ветра и волн в высоту до трех метров и в итоге РБТ-18 полностью затонул.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Черном море на мель село судно, которое незаконно заходило в аннексированный Крым.
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