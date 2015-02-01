Украинцы в Варшаве назвали Путина террористом и сравнили с Гитлером

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, акцию украинцев, в которой приняли участие несколько сотен человек, поддержали также граждане Польши, Беларуси и России.

”Сегодня мы пришли к посольству, чтобы выразить свой решительный протест (против агрессии РФ в Украине). Мы призываем немедленно вывести российские войска и прекратить финансирование сепаратистов”, - сказала одна из активисток Наталья Панченко и призвала Европейский союз и США поддержать Украину в этом конфликте, подчеркнув, что Россия на самом деле может угрожать и другим государствам.

”У нас сейчас единственный шанс задержать эту войну на границе Украины. Сегодня мы должны объединиться, ибо завтра может быть поздно”, - сказала она.

Председатель объединения украинцев в Польше (ОУП) Петр Тыма во время своего выступления призвал европейских политиков помнить, чем закончилась ”политика умиротворения” Гитлера.

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”Еще полгода назад, сравнения с 1938 годом, с агрессией Гитлера против Чехословакии, аншлюсом Австрии считались абсурдным. К сожалению, то, что сейчас имеет место в Донецкой и Луганских областях, делает это сравнение абсолютно оправданным”, - сказал он и отметил, что Россия хочет захватить всю территорию, которую считает своей геополитической сферой влияния.

Тыма сообщил, что в интернете уже появились группы, выступающие за создание отдельной республики в Литве, отметив, что Прибалтийские государства могут стать следующими целями Кремля.

Глава ОУП также обратил внимание на чрезвычайный цинизм российских властей, которые декларируют необходимость мирного решения конфликта на Донбассе и защиты русскоязычных людей, а де-факто развернули там ”жестокую войну”.

Одна из россиянок, принимавших участие в акции, Мария Макарова отметила, что она с друзьями была шокирована, когда узнала об аресте ”за государственную измену” многодетной матери Светланы Давыдовой.

”Мы не могли поверить и даже не хотели об этом говорить, потому что были уверены, что это фальшивка. Но все последующие сообщения поражали еще больше, потому что просачивалась информация об очередных арестах”, - сказала она.

Гражданка России заявила, что она вместе с единомышленниками выступают против такой политики и надеются, что их страна в будущем тоже станет свободной и демократической.

”Мы не хотим бороться со своими соседями, хотим жить с вами в мире и не согласны с политикой нынешней российской власти. Хотим что-то сделать для нашей страны, чтобы наши дети жили в свободной России”, - подчеркнула она.

Участники акции держали плакаты с лозунгами осуждения российской агрессии, в поддержку освобождения Надежды Савченко и недавно задержанного в Крыму одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза, а также: ”Путин - спонсор терроризма”, ”Путин - шизофреник”, ”Terrorussian number one”, ”Остановите это безумие”, ”Россияне, вам не стыдно?”.