НАТО планирует создать в шести странах Восточной Европы специальные центры – СМИ

Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на собственные источники в Альянсе, передает Deutsche Welle.

По информации издания, "интеграционные подразделения сил НАТО" появятся в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии. Кроме того, в будущем такой центр может появиться и в Венгрии.

В каждом таком центре будут находиться до 40 военнослужащих Альянса, при этом половину из них составят местные военные. Бундесвер якобы готов выделить для участия в этой программе 25 военнослужащих.

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Уже в этом году на создание центров и инфраструктурные мероприятия НАТО планирует выделить из общего бюджета 25 миллионов евро. В целом же в следующие пять лет расходы НАТО на реализацию плана действий по повышению боеготовности могут составлять от 400 до 800 миллионов евро. Правда, это лишь 10 процентов от необходимых средств, тогда как остальные 90 процентов будут вынуждены уплатить государства-члены из собственного кармана, добавляет газета.

Задачей новых центров станет подготовка учений сил быстрого реагирования НАТО, а в случае чрезвычайных ситуаций они возьмут на себя роль пунктов управления и связи. Создание специальных центров в странах Восточной Европы является частью концепции НАТО, которую планируется утвердить на встрече министров обороны стран-членов Альянса в четверг, 5 февраля.