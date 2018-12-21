Звезды «Беверли-Хиллз, 90210» снимутся в перезапуске сериала

Оригинальный сериал выходил на Fox в 1990-2000 годах.

Звезды сериала — хита 1990-х «Беверли-Хиллз, 90210» снимутся в одноименном перезапуске, сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник.

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Среди тех, кто снова снимется в сериале — Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис. Сейчас проходят первые встречи актеров и сценаристов проекта.

О вероятном возвращении в «Беверли-Хиллз, 90210» актриса Тори Спеллинг, которая за годы после премьеры шоу успела стать матерью пятерых детей, впервые рассказала в марте 2018 года.

В этом году также стала матерью другая актриса «Беверли-Хиллз, 90210» — 43-летняя Ева Лонгория.

Оригинальный сериал выходил на Fox в 1990-2000 годах. Позже свою перезагрузку представил канал CW. Кто из телегигантов приобретет новый проект, пока неизвестно.