В Китае город запретил Рождество с его атрибутами ради чистоты

Город надеется, что без рождественских распродаж и ярмарок он сможет завоевать титул образцового населенного пункта страны.

В Китае город Ланфана запретил проводить распродажи на Рождество и устанавливать праздничные декорации, чтобы победить в номинации образцового населенного пункта.

Как пишет Newsweek, местное Бюро городского управления постановило, что бизнесу запрещено продавать елки, вывешивать рождественские огни, проводить уличные шоу или рекламировать приуроченные к христианскому празднику распродажи. Кроме того, костюмы Санта Клауса и традиционные китайские рождественские яблоки, а также другие тематические товары, тоже оказались под запретом.

А чтобы никто не вздумал пойти против распоряжения, Бюро отправит специальных инспекторов, которые будут следить за соблюдением отказа от Рождества в городе в период 23-25 декабря. О любых массовых собраниях или религиозных празднованиях будут сообщать правоохранителям. Неназванный источник из Бюро пояснил, что власть Ланфана ничего не имеет против рождественского духа. Однако, город принимает участие в соревновании «Национальный цивилизованный город», который проводится в стране уже третий год.

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«Комиссия вознаграждает городскую власть за соблюдение установленных партией стандартов в нескольких категориях, среди которых образование партийных чиновников, продвижение верховенства закона, общественная безопасность, развитие потребительской среды, обеспечение новых мест культуры, развитие волонтерских социальных организаций, а также качество окружающей среды», - говорится в статье.