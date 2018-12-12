"Народ восстанет": Трамп назвал последствия своего возможного импичмента

По словам Трампа, трудно будет отстранить от должности человека, который не сделал ничего неправильного.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его помогут подвернуть импичменту.

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По словам главы государства, трудно будет отстранить от должности человека, который не сделал ничего неправильного, и кто создает самую великую экономику в истории страны. Об этом сообщает Reuters.

«Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет», — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп опасается импичмента.