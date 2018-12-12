"Народ восстанет": Трамп назвал последствия своего возможного импичмента
09:34, 12 декабря 2018Мир
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По словам Трампа, трудно будет отстранить от должности человека, который не сделал ничего неправильного.
Дональд Трамп / REUTERS
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его помогут подвернуть импичменту.
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По словам главы государства, трудно будет отстранить от должности человека, который не сделал ничего неправильного, и кто создает самую великую экономику в истории страны. Об этом сообщает Reuters.
«Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет», — сказал Трамп.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп опасается импичмента.
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