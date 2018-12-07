Мисс Мира 2018: где смотреть и кто представляет Украину (видео)

Финальный наряд Леонилы Гузь шила украинский дизайнер Екатерины Лукашик, а диадема на голову от Елены Романовой. Платье создавали 500 часов, а весит оно целых 10 килограмм.

8 декабря в 13:00 по киевскому времени состоится финал Мисс Мира 2018 в Санья, Китай. В этом году нашу страну представляет Мисс Украина-2018 Леонила Гузь.

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19-летняя Леонила родом из Херсонской области, сейчас живет и учится в Киеве. Покорять конкурс Леонила отправилась с внушительным гардеробом от украинских дизайнеров, общий вес которого составил более 60 килограмм.

Финальный наряд Леонилы Гузь шила украинский дизайнер Екатерины Лукашик, а диадема на голову от Елены Романовой. Платье создавали 500 часов, а весит оно целых 10 килограмм.

Посмотреть трансляцию финала Мисс Мира вы сможете на официальном youtube-канале Мисс Мира https://www.youtube.com/ user/OfficialMissWorld/ а также на ТВ-каналах CCTV, E!, London live.

Как сообщал УНИАН, победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса. Организаторы конкурса решили переизбрать победительницу, из-за чего новой обладательницей титула и короны "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.