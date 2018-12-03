Wall Street Journal: Россия готовит серьезные проблемы для США в Латинской Америке

Москва усиливает свое присутствие в международных институтах региона, а также распространяет свою пропаганду на испанском языке.

Запад был встревожен, когда Россия пошла на эскалацию конфликта с Украиной в прошлом месяце, захватив три украинских судна.

Российская сторона устроила атаку вопреки соглашению от 2003 года, которое позволяет украинским кораблям беспрепятственно проходить через Керченский пролив.

Это дерзкое наступление стало напоминанием о том, что Владимир Путин готов возобновить Холодную войну только ради укрепления своей хватки на горле Кремля, пишет Wall Street Journal. Однако, его амбиции отнюдь не ограничиваются Европой и Ближним Востоком. В Латинской Америке продолжается ползучая интервенция Москвы, нацеленная на нанесение удара интересам США через дестабилизацию либеральной демократии.

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Отказ президента Дональда Трампа встречаться с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Буэнос-Айресе послал правильный сигнал неодобрения. Но нужна более сильная политика США, в частности в Западном полушарии. Преуменьшать российскую угрозу в Латинской Америке стало модно. Некоторые усилия Кремля действительно были провальными. Reuters подсчитал, что российская государственная компания «Роснефть» одолжила Венесуэле 17 миллиардов долларов с 2006 года. Но Россия не получила обещанные поставки венесуэльской нефти от государственной компании PdVSA. Но одновременно Каракас платит по долгам перед Китаем. Олигарх Игорь Сечин, который контролирует «Роснефть», на прошлой неделе отправился в Венесуэлу, чтобы поговорить с диктатором Николасом Мадуро.

Однако, Путин настойчивый и хитрый. В показаниях перед Комитетом Сената США по вопросам вооруженных сил в феврале глава южного командования адмирал Курт Тилл предостерег, что «рост российской роли в нашем полушарии особенно беспокоит, учитывая ее разведывательные и кибер-возможности». Он также предупредил, что Москва попытается подорвать международную стабильность и порядок, а также «дискредитировать демократические институты». Перед отставкой в прошлом месяце Тилл отметил, что Куба, Никарагуа и Венесуэла «расширили портовый и логистический доступ» для России, что открывает перед ней возможность добиться постоянного военного присутствия в регионе.

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«Если оставить все без внимания, российский доступ и размещение могут привести к превращению России из региональной проблемы в критическую угрозу для США дома», - подчеркнул адмирал.

Не менее тревожит то, как Россия использует пропаганду в качестве оружия. Москва вкладывает большие деньги в свои испаноязычные СМИ для организации кампаний влияния и распространения антиамериканских настроений в регионе.

Издание также указывает на попытки России проникнуть в западные институты. В частности, в прошлом месяце она пыталась поставить во главе Интерпола своего человека. Но кандидатуру Александра Прокопчука не одобрили в последний момент. Если бы он возглавил организацию, это позволило бы Кремлю преследовать своих критиков по всему миру. Впрочем, в Гватемале подтвердят, что это не единственный такой случай. Ведь Кремль получил доступ к органу ООН, который называется «Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале». Благодаря этому, в частности, режим Путина преследует семью своего критика из Калининграда Игоря Биткова, который сбежал в латиноамериканскую страну. Теперь международная организация помогает Кремлю судить его.