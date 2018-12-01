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Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

08:37, 01 декабря 2018
Мир
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Джордж Буш старший / REUTERS

Об этом говорится в заявлении его сына, 43 президента США Джорджа Буша младшего, опубликованого прес-секретарем Джимом Макгратом.

"Джеб, Неил, Марвин и я c прискорбием сообщаем, что после 94 замечательных лет наш дорогой отец умер. Джордж Герберт Уокер Буш был человеком с сильнейшим характером и отцом, которого дочери и сыновья только могли желать", - говорится в заявлении.

Время и место и похорон пока неизвестно. По словам спикера они будут объявлены позже.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

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Теги: #смерть#Джордж Буш-старший