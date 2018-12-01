Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

Вечером 30 ноября в США в возрасте 94 лет умер 41-й президент Джордж Буш старший.

Об этом говорится в заявлении его сына, 43 президента США Джорджа Буша младшего, опубликованого прес-секретарем Джимом Макгратом.

"Джеб, Неил, Марвин и я c прискорбием сообщаем, что после 94 замечательных лет наш дорогой отец умер. Джордж Герберт Уокер Буш был человеком с сильнейшим характером и отцом, которого дочери и сыновья только могли желать", - говорится в заявлении.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h — Jim McGrath (@jgm41) December 1, 2018

Время и место и похорон пока неизвестно. По словам спикера они будут объявлены позже.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.