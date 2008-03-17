Джордж Буш: экономика США переживает нелегкие времена

Экономика США переживает нелегкие времена, но американская администрация полностью держит ситуацию под контролем. С таким заявлением выступил сегодня президент США Джордж Буш.

После встречи с министром финансов США Генри Полсоном и советниками по экономическим вопросам Дж.Буш выступил перед журналистами. Президент отметил, что США сейчас переживают не самые лучшие времена, но правительство предпринимает все возможное, чтобы вывести страну из кризиса. Он также отметил, что поддерживает действия Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с кризисом. По его словам, быстрые и решительные действия ФРС поддерживает и глава Минфина Г.Полсон.

Заверяя общественность в том, что США в состоянии справиться с кризисной ситуацией, президент сказал, что в долгосрочной перспективе с экономикой страны будет "все в порядке", передает CNN.

Напомним, что ФРС США на внеочередном заседании снизила ставку по первичным кредитам на 0,25 процентного пункта - до 3,25%, уменьшив, таким образом, разницу между этой ставкой и ставкой федеральных фондов (базовой учетной ставкой) до 0,25%. Это решение указывает на острый дефицит ликвидности в американской банковской системе, поскольку до этого разница между ставкой по первичным кредитам и ставкой федеральных фондов стабильно составляла 0,5%.

На 18 марта назначено очередное заседание комитета по открытым рынкам ФРС США. Аналитики ожидают, что ФРС в очередной раз снизит учетную ставку - на 0,5 процентного пункта или даже на 1 процентный пункт. В настоящее время ставка составляет 3%.

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