В Женеве на аукционе продадут редчайший розовый бриллиант (фото, видео)
12:08, 12 ноября 2018Мир
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За бриллиант классической огранки и чрезвычайной чистоты аукционисты планируют получить от 30 до 50 миллионов долларов.
Розовый бриллиант / REUTERS
В Женеве на аукционе продадут редчайший розовый бриллиант. Драгоценный камень - крупнейший в истории аукционного дома "Кристис". Его вес почти 19 карат.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Розовый бриллиант / REUTERS
За бриллиант классической огранки и чрезвычайной чистоты аукционисты планируют получить от 30 до 50 миллионов долларов. В последние годы рекорды на аукционах бьют именно розовые или голубые бриллианты.
В Женеве пустят с молотка редчайший розовый бриллиант
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