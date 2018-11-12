В Женеве на аукционе продадут редчайший розовый бриллиант (фото, видео)

За бриллиант классической огранки и чрезвычайной чистоты аукционисты планируют получить от 30 до 50 миллионов долларов.

В Женеве на аукционе продадут редчайший розовый бриллиант. Драгоценный камень - крупнейший в истории аукционного дома "Кристис". Его вес почти 19 карат. Об этом говорится в сюжете ТСН. За бриллиант классической огранки и чрезвычайной чистоты аукционисты планируют получить от 30 до 50 миллионов долларов. В последние годы рекорды на аукционах бьют именно розовые или голубые бриллианты.

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