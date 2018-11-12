Израиль провел спецоперацию в секторе Газа: есть погибшие с обеих сторон

В результате столкновений погиб израильский офицер, а с палестинской стороны - высокопоставленный командир движения ХАМАС.

Израиль провел спецоперацию в секторе Газа, в результате чего погибли как боевики движения ХАМАС, так и израильские военные.

Об этом сообщает Би-би-си.

По данным Палестины, в ночь на понедельник, 12 ноября, в районе города Хан-Юнис израильские военные открыли огонь по группе бойцов ХАМАС из проезжающего автомобиля, в результате чего был убит командир боевого крыла ХАМАС "Изз ад-Дин аль-Кассам" Нур Бараке.

Отступление отряда прикрывали израильские самолеты, которые нанесли по позициям ХАМАС не менее 40 ударов, пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в секторе Газа была проведена спецоперация, в ходе которой завязалась перестрелка и был убит офицер в звании подполковника. По их данным, палестинцы выпустили не менее 17 ракет в сторону Израиля, и три из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В Израиле заверили, что целью операции было "не убийство или похищение террористов, а укрепление безопасности Израиля".

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В связи с обострением обстановки в районе сектора Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в Париж, где участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщили в его пресс-службе.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, обострение обстановки в секторе Газа произошло на фоне активных усилий Египта и ООН по достижению перемирия между израильтянами и палестинцами.

Напомним, напряженные отношения между Израилем и ХАМАСом возросли в последние месяцы. С конца марта в секторе Газа были убиты более 200 палестинцев. В свою очередь с израильской стороны погиб один солдат, которого застрелил палестинский снайпер.