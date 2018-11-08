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СМИ назвали кандидатов на пост генпрокурора США

09:35, 08 ноября 2018
Мир
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Джефф Сешнс / REUTERS

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По словам источников издания The Wall Street Journal, глава государства уже несколько месяцев обсуждал с советниками претендентов на пост. Среди них имеющий юридическое образование глава минздрава Алекс Азар, сторонница Трампа и генпрокурор Флориды Памела Бонди, а также бывший генпрокурор США Уильям Барр и экс-мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента Рудольф Джулиани.

Ранее сообщалось, что Сешнс направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором сказал, что покидает пост по его просьбе.

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Теги: #США#Дональд Трамп#Джеф Сешнс