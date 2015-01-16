Кэмерон: Британия и США продолжат давить на РФ

Об этом заявили британский премьер-министр Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне, передает Украинская правда.

"Мы продолжим оказывать давление на Россию, чтобы решить кризис дипломатическим путем, и в дальнейшем будем поддерживать Украину", - сказал Кэмерон.

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Он подчеркнул, что действия России на востоке Украины угрожают США и Великобритании. "Россия стала на путь нарушения международных правил. Важно, чтобы это понимала каждая страна в Европе, и никто не забывал нашей истории", - сказал он.

Обама в свою очередь заявил, что настаивает на сохранении жестких санкций против Российской Федерации до окончания агрессии в Украине.

"Мы согласны с необходимостью поддерживать жесткие санкции против России, пока она не закончит свою агрессию в Украине", - заявил Обама.

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Как сообщалось, 15 января Европейский парламент утвердил резолюцию относительно Украины.

В документе Европарламент обращается к Совету ЕС с предложением не только сохранить, но и усилить санкций, а к странам-членам - относительно предоставления Украине летального оружия.

Документ содержит также ряд других, очень важных тезисов.