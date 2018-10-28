На вертолете владельца «Лестер Сити» в момент аварии находились пять человек – Reuters

На борту вертолета находилась, в частности, и дочь владельца клуба.

На борту вертолета владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи, который разбился накануне, кроме него самого находились еще четыре человека.

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники, на борту находился сам владелец клуба, его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого пока не установлена.

Подтвержденной информации о том, что кому-то удалось пережить аварию, пока нет.

Напомним, в субботу вечером в британском Лестере разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити", тайского бизнесмена Вишая Шривадданапрабхи. инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".

Вертолет взлетел с территории стадиона через полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.

По неподтвержденным данным, причиной аварии мог стать неисправный пропеллер. Судя по фотографиям и видео, которые размещают в соцсетях очевидцы, после столкновения с землей вертолет загорелся.