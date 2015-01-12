Ким Чен Ын хочет открыть в Шотландии ресторан, где будут угощать супом из собачатины
Северокорейский лидер Ким Чен Ын может попытаться открыть ресторан в Шотландии, предлагая такие "деликатесы", как суп из собачьего мяса, пишет изданиеThe Mirror.
Редактор North Korea Leadership Watch Майкл Мэдден сказал, что Ким Чен Ын отчаянно пытается строить дипломатические отношения с европейскими странами, у которых есть левые взгляды, передает ZN.ua.
Читайте такжеКНДР попросила у России поставить ей истребители Су-35 – СМИ
У северокорейского лидера уже есть ресторан в Голландии. Теперь эксперты Северной Кореи считают, что Шотландия может быть следующим место, где Ким Чен Ын откроет ресторан. Это может произойти во многом благодаря популярности виски среди коммунистической правящей элиты в КНДР.
При этом некоторые эксперты полагают, что меню ресторана все же будет адаптировано под запросы европейцев. "Клиенты Западной Европы могут не получить тарелку с супом из собаки", - говорится в статье.