Азербайджан грозит разорвать дипотношения с Россией, США и Францией

Баку грозит изменить отношения с Россией, США и Францией. Эти страны проголосовали против резолюции ООН по оккупированным территориям Азербайджана.

Как сообщает радио "Эхо Москвы", о такой позиции заявил замглавы МИД Азербайджана Араз Азимов. Он выразил недоумение подобной позицией трех крупнейших стран, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Лиганапоминает, что Генеральная ассамблея ООН приняла накануне резолюцию "О положении на оккупированных территориях Азербайджана". За нее проголосовали 39 стран, 7 – против и 100 воздержались.