Российские чиновники из аннексированного украинского полуострова хотят, чтобы сирийские самолеты начали летать на крымские курорты.

Это будет самое странное прямое авиасообщение в мире. Но путешествия солдат и гражданских из Сирии на черноморский курорт – это именно то, о чем говорили делегаты от российского оккупационного режима в Крыму во время визита в Дамаск.

«Мы понимаем, что ограничения, связанные с торговлей, переводами денег и туризмом очень похожи на то, с чем мы имеем дело в Крыму», - цитирует слова самозваного «премьер-министра» оккупированного украинского полуострова Сергея Аксенова Washington Post.

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Режимы и в Сирии, и в Крыму под санкциями Запада. Поэтому их экономики переживают серьезные трудности.

«Мы должны превратить наши недостатки в наши достоинства», - продолжал Аксенов во время своей двухдневной поездки в сирийскую столицу.

Представители так называемой «власти» Крыма предложили установить авиасообщение между Симферополем и Дамаском, чтобы «и гражданское население, и те, кто побывали на войне», смогли провести отпуск на побережье Черного моря. Если такой авиарейс появится, он будет первым в своем роде. Издание напоминает, что в Крыму есть международный аэропорт. Но со дня российской аннексии ни один международный рейс сюда не прибывал.

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Сирийская власть испытала гостеприимство оккупантов в Крыму прошлым летом, когда трое детей президента Башара Асада отдыхали на полуострове за деньги Кремля. Это стало яркой иллюстрацией того, насколько тесными стали связи сирийского диктатора с Россией за последние три года, после того как Кремль решил вмешаться в сирийскую гражданскую войну.