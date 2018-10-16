800 млн голодающих и 1,6 млрд людей с ожирением: сегодня отмечается Всемирный день продовольствия (видео)

Просто сейчас на планете от недоедания страдают более 800 млн человек.

Сегодня Всемирный день продовольствия – день, посвященный проблемам голода, недоедания и нищеты.

Просто сейчас на планете от недоедания страдают более 800 млн человек. По данным ООН, четырем странам мира угрожает голод – Йемену, Южному Судану, Нигерии и Сомали.

В то же время от избыточного веса страдают около 1,6 млрд человек. Треть всей произведенной еды в мире просто выбрасывается. Примерно 760 миллионов людей живут за чертой бедности – на 1,9 доллара в день. Тогда как состояние 8 самых богатых людей мира равно доходам половины человечества.

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За последние 40 лет личные расходы на товары и услуги во всем мире возросли более чем в 4 раза. И сегодня, в 21 веке, блага на планете распределяются неравномерно.