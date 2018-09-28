Тайваньский хакер пригрозил Цукербергу удалением его страницы в Facebook
16:40, 28 сентября 2018Мир
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Хакер из Тайваня утверждает, что он будет транслировать взлом страницы Цукерберга.
Марк Цукерберг / REUTERS
Тайваньский хакер-самоучка Чанг Чи-Юн (Chang Chi-yuan) пообещал в прямом эфире удалить страницу основателя Facebook Марка Цукерберга из социальной сети.
Чи-Юн попытается взломать аккаунт миллиардера 30 сентября в 18:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Об этом сообщает Bloomberg.
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«Буду транслировать удаление страницы Марка Цукерберга в Facebook. Запланирована прямая трансляция», — написал взломщик.
Журналисты обратились к представителям социальной сети за комментариями, однако в пресс-службе не ответили на запрос.
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