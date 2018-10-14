Королевский дворец показал официальные фото со свадьбы принцессы Евгении

Свадьба принцессы прошла в прошедшую пятницу в Виндзорском замке.

Королевский дворец показал официальные снимки со свадьбы принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка. Автором свадебных снимков стал фотограф Алекс Брэмелл.

Фото традиционно было сделано во дворце. На снимке кроме новоиспеченных супругов также запечатлены мальчики-пажи и девочки-цветочницы, а также королева Елизавета II с супругом принцем Филиппом, родители принцессы Евгении – Сара Фергюсон и принц Эндрю, ее старшая сестра принцесса Беатрис. Со стороны Джека Бруксбэнка была представлена его семья в полном составе – родители и брат.

Дворец показал также несколько других фотографий. Автор фото накануне свадьбы говорил: "Для меня большая честь и привилегия быть приглашенным на свадьбу принцессы Евгении и Джека в этот самый особенный день".

Как сообщал УНИАН, венчание пары состоялось 12 октября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где 5 месяцев назад венчались принц Гарри и Меган. Внучка королевы Елизаветы II, принцесса Евгения стала женой бизнесмена, менеджера клуба Mahiki Джека Бруксбенка.

Младшая дочь принца Эндрю и ее избранник шли к этому событию восемь лет. Они познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии, где семья принцессы владеет домом.

После церемонии венчания уже в статусе мужа и жены пара по традиции отправилась на романтическую прогулку по улицам Лондона.

Среди гостей на королевской свадьбе были замечены – актриса Деми Мур, модель Наоми Кэмпбелл, актриса Лив Тайлер, модель Кейт Мосс, беременная Пиппа Миддлтон, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин.