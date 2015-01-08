В Сети появились первые фото из антитеррористической операции в Реймсе
02:00, 08 января 2015Мир
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В Сети появились первые фото операции по задержанию подозреваемых в теракте в редакции французского еженедельника и подготовки к ней.
в Реймсе происходит АТО / twitter.com/MisterCHCH
Их в Twitter выложил французский журналист Шарль-Анри Буде, передает ТСН.
Он рассказал, что в Реймсе, где происходит АТО, увеличилось количество транспортных средств и правоохранителей.
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Почти 100 полицейских прибыло в город. Также он выложил в Сети фото, где полицейские мотоциклы сопровождают конвой безопасности для антитеррористической операции.
Напомним, что ранее газета Liberation заявила, что полиция арестовала трех подозреваемых в теракте в Париже, однако оказалось, что преступники локализованы, но не задержаны.
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