Россия использует методы "гибридной войны", в том числе подрывную деятельность, пропаганду и кибервойну, чтобы подорвать Запад, не вызвав полного военного ответа НАТО.

Германия наращивает военные кибервозможности, чтобы реагировать на российскую гибридную угрозу, нацеленную на немецкие войска, развернутые в Литве.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с немецкими военными, дислоцированными в Литве в составе батальона НАТО.

"Здесь вы столкнулись с ситуацией, которая представляет собой еще одну часть российской военной доктрины: идеей гибридной войны", - сказала Меркель.

Союзники НАТО обвиняют Россию в использовании методов "гибридной войны", в том числе подрывной деятельности, пропаганде и кибервойне, чтобы подорвать Запад, не вызвав полного военного ответа НАТО.

"Гибридная война - это не то, к чему мы не очень привыкли. Вы явно чувствуете это здесь очень определенным образом", - добавила Меркель.

"Не зря мы создали специальную киберединицу в немецких вооруженных силах, чтобы усилить возможности в этой области", - сказала она военным на базе в Рукла, на северо-запад от столицы Вильнюса.

В прошлом году Германия развернула более 500 военнослужащих в Литве в рамках миссии НАТО относительно усиления восточного фланга.

Вскоре после их прибытия немецкие военные подверглись необоснованным обвинениям в изнасилованиях со стороны пропагандистских российских СМИ, также сообщалось, что Москва пытается взломать смартфоны военных НАТО.