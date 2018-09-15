цей матеріал доступний українською

Германия столкнулась с российской "гибридной войной" в Литве - Меркель

15:49, 15 сентября 2018
Мир
1919 0
Иллюстрация REUTERS

Германия наращивает военные кибервозможности, чтобы реагировать на российскую гибридную угрозу, нацеленную на немецкие войска, развернутые в Литве.

Читайте такжеФинляндия поймала министра обороны России на лжи

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с немецкими военными, дислоцированными в Литве в составе батальона НАТО.

"Здесь вы столкнулись с ситуацией, которая представляет собой еще одну часть российской военной доктрины: идеей гибридной войны", - сказала Меркель.

Союзники НАТО обвиняют Россию в использовании методов "гибридной войны", в том числе подрывной деятельности, пропаганде и кибервойне, чтобы подорвать Запад, не вызвав полного военного ответа НАТО.

"Гибридная война - это не то, к чему мы не очень привыкли. Вы явно чувствуете это здесь очень определенным образом", - добавила Меркель.

"Не зря мы создали специальную киберединицу в немецких вооруженных силах, чтобы усилить возможности в этой области", - сказала она военным на базе в Рукла, на северо-запад от столицы Вильнюса.

В прошлом году Германия развернула более 500 военнослужащих в Литве в рамках миссии НАТО относительно усиления восточного фланга.

Вскоре после их прибытия немецкие военные подверглись необоснованным обвинениям в изнасилованиях со стороны пропагандистских российских СМИ, также сообщалось, что Москва пытается взломать смартфоны военных НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Литва#гибридная война РФ