Трюдо не стал благодарить Трампа за новое торговое соглашение

Когда канадский премьер стал перечислять участвующие в переговорах стороны, усилиями которых страны смогли достичь нового торгового соглашения, он не упомянул президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после заключения нового торгового соглашения с Мексикой и США взамен Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) поблагодарил многих, но не американского лидера Дональда Трампа.

Трюдо выступал на пресс-конференции в понедельник, 1 октября, передает канадское издание Global News.

Когда канадский премьер стал перечислять участвующие в переговорах стороны, усилиями которых страны смогли достичь нового торгового соглашения, он не упомянул президента США Дональда Трампа.

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Как сообщает издание, он поблагодарил во время пресс-конференции главу МИД Канады Христи Фриланд, бывшего премьер-министра Канады Брайана Малроуни, переговорщика от NAFTA Стива Верхейла, посла Канады в США Дэвида Макнотона и торгового представителя США Роберта Лайтайзера.

Издание отмечает, что отказ Трюдо публично поблагодарить Трампа закономерен после долгого периода торговых переговоров, в ходе которых напряженность между Канадой и США только росла. В мае после обмена зеркальными тарифами на сталь и алюминий американский лидер Дональд Трамп и канадский премьер Джастин Трюдо и вовсе вступили в словесную войну, добавляет Global News. Напряженность в отношения с Трюдо признал и Трамп во время пресс-конференции по итогам нового торгового соглашения 1 октября, говорится в материале.