The Guardian: В России опасаются рецессии, так как ВВП сократился впервые за 5 лет

Об этом пишет Джил Тринор в своей статье, которая называется «В России опасаются рецессии, так как ВВП сократился впервые за 5 лет», опубликованной в британской газете The Guardian.

После того как правительство президента Владимира Путина сообщило о том, что в ноябре 2014 г. ВВП сократился на 0,5% по отношению к ноябрю прошлого года, прогнозы дальнейшего роста не изменились – ожидается, что он будет слабым.

Российская экономика сократилась впервые с октября 2009 г. И происходит это вместе с падением рубля на валютных рынках после того, как с июня нефть подешевела почти в два раза.

Производство, строительство, сельское хозяйство и сфера обслуживания – во всех этих отраслях в ноябре было сокращение. При этом в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности и розничной торговли все еще наблюдается рост.

Экономисты предупреждают, что Россия – один из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей – может впервые за 5 лет пережить рецессию. Центральный банк опасается, что экономика может сократиться на 4,8% в следующем году, если цены на нефть не восстановятся после падения до пятилетних минимумов.

Последствия уже становятся ощутимыми. Неделю назад Центральный банк России выделил помощь в размере 530 млн. долл. «Трасту» – московскому банку, кредитные карточки которого рекламирует голливудская звезда Брюс Уиллис – и правительство одобрило выделение 1 триллиона рублей на рекапитализацию российских банков.

Повысили и гарантии по банковским депозитам в попытке заверить вкладчиков в безопасности их сбережений.

Цены на нефть упали в то время как из-за санкций, введенных Западом против России за ее поддержку сепаратистов в Украине, российским банкам стало очень сложно получать средства на международных денежных рынках, в результате чего миллиарды долларов были выведены из страны.

Сокращение ВВП стало первым сигналом о том, что возможен дальнейший спад в экономике. «Это начало рецессии», – Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, сообщил агентству AFP.

Дмитрий Полевой, главный экономист, специализирующийся в вопросах России и СНГ в ING Bank в Москве, сообщил Reuters, что при нынешних ценах на нефть ситуация будет ухудшаться и дальше.

«Причин для оптимизма нет», – сказал Полевой. «В первую очередь это связано с санкциями, нефтью и паникой, которую мы видели на рынке в декабре. Чтобы преодолеть негативные последствия для банковской системы и настроений потребителей, понадобится много времени».

Цены на нефть упали после того как организация нефтедобывающих стран ОПЕК отказалась сокращать добычу нефти, чтобы поддержать цену, которая опустилась до уровня 60 долл. за баррель, хотя до этого его продавали по 115 долл. Нефть и газ составляют 70% российского экспорта, и Москве нужно, чтобы цена на нефть была около 100 долл. за баррель, чтобы она могла сбалансировать государственный бюджет.

Эта зависимость от нефти привела к обвалу рубля на валютных рынках, из-за чего Центральный банк решил срочно повысить процентную ставку с 12,5 % до 17 % в начале месяца. Благодаря этому российская валюта немного укрепилась по отношению доллару – после того как она достигла рекордно низкого уровня ранее в этом месяце – но вчера, после того как была обнародована информация о ВВП, рубль снова упал.

Марк Карни, глава Банка Англии, сказал, что падение цен на нефть должно способствовать экономическому росту – цены на бензин снижаются, а инфляция в Великобритании достигла самого низкого уровня за 12 лет. Но он также предупредил о рисках, связанных с ростом геополитической напряженности.

Банк Англии также сообщил, что падение цен на нефть может отразиться на производителях сланцевой нефти в США, которые выплачивают свои долги.

«Если цены на нефть будут оставаться низкими, это может увеличить некоторые геополитические риски», – сообщил Банк Англии ранее в этом месяце.