У берегов Италии во время столкновения судов пропали без вести 3 человека

14:07, 28 декабря 2014
Мир
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В Адриатическом море недалеко от итальянского порта Равенна столкнулись два торговых судна, шедших под флагами Турции и Белиза.

Біля берегів Італі\ зіткнулись 2 судна фото УНІАН

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на La Stampa. После столкновения судно, шедшее под турецким флагом, затонуло. Трое человек считаются пропавшими без вести.

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По предварительной информации, столкновение судов произошло в условиях плохой видимости. Проводится поисково-спасательная операция.

Напомним, сегодня пассажирский паром Norman Atlantic с 466 пассажирами на борту загорелся в море неподалеку от греческого острова Отоной. На борту Norman Atlantic находились две гражданки Украины.

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