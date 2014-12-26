В Петербурге дворников-мигрантов могут заменить "трудные" подростки

В Петербурге трудовых мигрантов, работающих в сфере ЖКХ, могут частично заменить "трудными" подростками.

Об этом сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, передает Фонтанка.ру.

Отмечается, что он поддержал инициативу привлечь к уборке улиц в городе подростков из специального предприятия «Новое поколение», которое занимается трудовой реабилитацией несовершеннолетних правонарушителей.

"Трудоустройство в сфере ЖКХ, во-первых, это – возможность реально работать и зарабатывать. Мощный трудовой резерв приведет если не к отказу, то к ограничению по ввозу в Санкт-Петербург неквалифицированной рабочей силы", – отметил Полтавченко.

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Как сообщил гендиректор ООО «Новое поколение» Михаил Дмитриев, Первые бригады на 100 человек начнут работать с 5 января 2015 года. Позже их состав расширят до тысячи человек.

«Для нас это вопрос еще и дальнейшей социализации этих подростков. Ведь так в 18 лет мы их просто выпускаем на улицы. А так они еще какое-то время после совершеннолетия будут под присмотром, и будут приобретать новые навыки», – отметил Дмитриев.

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Как сообщает издание, ООО «Новое поколение» более 20 лет организует рабочие места для несовершеннолетних, преступивших черту закона. До сих пор организация воспитывала подростков до совершеннолетия. С 2015 года выпускников планируют трудоустраивать на уборку и благоустройство улиц.