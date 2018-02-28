Кокаин, найденный в посольстве России в Аргентине, оказался сильно разбавлен - СМИ

В каждой из упаковок кокаин был разбавлен левамизолом, который применяется, например, в качестве противоглистного средства.

Кокаин, который граждане России закупили у аргентинских наркодилеров, был сильно разбавлен.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на проведенную национальной жандармерией Аргентины экспертизу.

По данным экспертизы, проведенной сотрудником национальной жандармерии Аргентины Санчесом Адаррагой, аргентинские наркодилеры, у которых фигуранты "кокаинового дела" приобрели наркотики, обманули их, сильно разбавив часть партии.

В результате экспертизы были обследованы все 12 чемоданов, которые были найдены в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе. Каждый из чемоданов был закрыт на кодовый замок с простейшим шифром 000, следует из результатов экспертизы. К багажу прилагалась черная сумка с перцем. По предварительным данным, она могла использоваться для того, чтобы отбить запах наркотиков при проверке груза.

Читайте такжеДело о кокаине: жандармерия Аргентины заявила о подлинности фото с правительственным самолетом РФЭксперт Адаррага установил, что всего в чемоданах находилось 362 кг 174 г и 64 мг наркотика. В каждой из упаковок вес исследуемого вещества оказался неровным — от 900 г до 1 кг с небольшим.

Исследование, проведенное экспертом, показало, что в каждой из упаковок кокаин был разбавлен левамизолом, который применяется, например, в качестве противоглистного средства.

При этом концентрация чистого кокаина в большинстве упаковок составляла 80–89%, что соответствует концентрации вещества при его продаже производителем крупным оптовикам. Однако в части упаковок неразведенного наркотика оказалось чуть более 70%. Около 1 кг вещества, доставшегося российским наркодилерам от их аргентинских коллег, и вовсе лишь напоминало кокаин. В нем оказалось всего 3% чистого наркотика, при том, что в розницу кокаин, по данным спецслужб, поступает в 20–30-процентной концентрации.

Как сообщал УНИАН, об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства стало известно в середине февраля. Наркотик был найден в декабре 2016 года. Почти 400 кг кокаина предназначались для отправки в Россию. С территории Аргентины контрабанду курировали русскоязычный полицейский Иван Близнюк и сотрудник охраны аэропорта Александр Чикало.