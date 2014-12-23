В Австралии сохраняется вероятность нового теракта

Об этом заявил премьер-министр страны Тони Эббот после совещания с членами комитета по вопросам национальной безопасности, передает радио "Свобода".

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По словам премьера, австралийские спецслужбы зафиксировали «рост переговорной активности террористов» после захвата заложников в кафе в Сиднее. Вероятность нового нападения в стране существует, поэтому гражданам следует и дальше оставаться бдительными, подчеркнул Тони Эббот.

Напомним, выходец из Ирана Харон Монис прошлой неделе в течение 16 часов удерживал в сиднейском кафе в заложниках 17 человек. Полиция штурмовала здание, нападавшего убили, погибли и два заложника.