В Калифорнии произошла стрельба в жилом комплексе, ранены 10 человек

Место преступления оцеплено, полиция ведет поиски стрелявшего. Пока о подозреваемых не сообщалось.

Неизвестный преступник открыл стрельбу в жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Ранены 10 человек, трое находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает CNN. Очевидцы сообщили, что слышали около 15-20 выстрелов. Как отмечает CBS News, группа людей играла в кости на улице, когда началась стрельба.

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Место преступления оцеплено, полиция ведет поиски стрелявшего.

Ранее во Флориде на турнире по видеоиграм произошла массовая стрельба, четверо людей погибло.