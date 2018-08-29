Трамп попросил Помпео встретиться с Лавровым - WP

Такие действия отражают стремление президента США Дональда Трампа начать конструктивный диалог с Россией.

Госсекретарь США Майк Помпео находится в поиске достижения взаимопонимания с Москвой до истечения крайнего срока введения новых санкций против России за отравление бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с подобными усилиями американской стороны.

Такие действия отражают стремление президента США Дональда Трампа начать конструктивный диалог с Россией и разорвать порочный круг санкций, пишет газета. В частности, частью таких усилий стало то, что Помпео в августе во время телефонного звонка запросил встречу с главой министерства иностранных дел РоссииСергеем Лавровым. По сведениям источников, сделал он это по указанию Трампа.

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Тем не менее, перспектива сближения Москвы и Вашингтона остается слабой, поскольку американские законодатели требуют строгого соблюдения действующего санкционного законодательства и обдумывают новый пакет еще более жестких мер против России, отмечается в материале WP.

Усилия Помпео в поиске возможностей продвижения отношений с Россией вперед поддерживаются крупными европейскими союзниками, имеющими экономические связи с Соединенными Штатами и Россией, такими как Германия и Италия, добавляет Washington Post.