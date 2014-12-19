Оппоненты Обамы обещают блокировать инициативы по нормализации отношений с Кубой

Противники новой политики Обамы в отношении Кубы обещают заблокировать инициативы по нормализации отношений между двумя странами, сообщает BBC.

Сенаторы обещают заблокировать назначение посла на Кубу и лишить финансирования любые проекты, направленные на нормализацию отношений между двумя странами.

Среди противников нормализации – сенатор от Демократической партии Роберт Менендес, по его словам, глубоко разочарованный произошедшим.

"Это ошибка - полагать, что Куба изменится из-за того, что американский президент раскроет объятия, а братья Кастро вдруг разожмут свои кулаки", - так прокомментировал Менендес инициативу Обамы.

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Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пообещал заблокировать финансирование политических инициатив, направленных на нормализацию отношений, включая открытие посольства. В своем твиттер-аккаунте Грэм назвал нормализацию отношений с Кубой плохой и несвоевременной идеей.

В свою очередь, сенатор от Республиканской партии Марко Рубио охарактеризовал новые отношения с Кубой как "необъяснимые".

"Умиротворение братьев Кастро будет лишь способствовать тому, что другие тираны - от Каракаса до Тегерана и Пхеньяна - увидят, что могут воспользоваться наивностью президента Обамы в его последние два года на президентском посту", - заявил Рубио.

Сенаторы Грэм и Рубио выступают резко против инициативы Обамы по Кубе и имеют все шансы затруднить процесс сближения двух стран

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В интервью СNN в среду Рубио заявил, что оставляет за собой право использовать все возможности сенатского законодательства, чтобы не допустить даже голосования по этому вопросу. В первую очередь, это может касаться голосования по поводу назначения посла США на Кубе.

С мнением сенаторов согласны кубинские диссиденты, живущие в США.

"Это предательство. Переговоры идут на руку только Кубе", - заявил Карлос Мунос Фонтанил во время демонстрации в Майами.

Несмотря на оппозицию среди сенаторов, некоторые эксперты полагают, что президент обладает достаточной поддержкой в конгрессе.

По официальным сообщениям, во вторник Обама и Кастро провели телефонный разговор, длившийся около часа. Это были первые переговоры на высшем уровне между двумя странами с 1959 года.