США намерены сотрудничать с Кубой в вопросах здравоохранения, миграции и борьбы с терроризмом

Обама поручил госсекретарю США Джону Керри начать переговоры с Кубой о возобновлении дипломатических отношений. Об этом президент США Барак Обама заявил во время своего обращения из Белого дома в четверг, 17 декабря, передает Дождь.

«Я прошу госсекретаря Керри незамедлительно начать переговоры с Кубой о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны в январе 1961 года», — сказал он.

«Забегая вперед, скажу, что США откроет посольство в Гаване, и высшие должностные лица будут посещать страну с официальными визитами», — отметил американский президент.

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Кроме того Барак Обама сказал, что США будут сотрудничать с Кубой по всем ключевым вопросам, включая здравоохранение, миграцию, борьбу с терроризмом, нераспространием наркотиков и противодействие природным катаклизмам. Президент США также заявил, что собирается обратиться к Конгрессу по поводу снятия торгового эмбарго.

Обама отметил, что в ближайшем будущем, американцам будет легче ездить на Кубу. Кроме того, у них будет возможность использовать на острове кредитные и дебетовые карты.

Американский президент также сказал, что администрация США будет выделять большее количество средств Кубе на гуманитарные миссии и развитие зародившегося в стране частного сектора экономики. По словам Обамы американские финансовые организации получат возможность открывать счета на Кубе.