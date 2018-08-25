В Санкт-Петербурге активисты поздравили Украину с Днем независимости, есть задержанные

Во время своих пикетов активисты выразили восхищение мужеством украинцев, защищающих свою землю, и возмущение в отношении российской политики.

В Петербурге в пятницу полтора десятка активистов вышли на одиночные пикеты на Невский проспект, чтобы поздравить Украину с Днем независимости.

По словам организатора пикетов, активистки Петербургского демократического движения "Солидарность" Ольги Смирновой, акция носит одновременно антивоенный и антиимперский характер, сообщает Радио Свобода.

Участники пикетов напомнили о трагических событиях 4-летней давности, об Иловайском котле, в котором погибли сотни украинских военных.

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Во время своих пикетов активисты выразили восхищение мужеством украинцев, защищающих свою землю, и возмущение в отношении российской политики – от аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс до переговоров по вопросу освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем, которые участники пикетов называют циничными торгами.

Активисты собирали на Невском проспекте подписи под поздравительными открытками, чтобы затем передать их в консульство Украины. Они призвали также не забывать об Олеге Сенцове и его голодовке, которую они называют смертельной.

Кроме того, участники акции брали короткие интервью у прохожих об их отношении к украинской проблеме, чтобы потом сделать видеоролик и разместить его в интернете. Некоторые прохожие реагировали на пикеты агрессивно, было два нападения на активистов.

Задержаны двое: один нападавший и один активист "Солидарности".

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры иностранных государств поздравили украинцев с Днем Независимости, желают мира, развития и процветания.