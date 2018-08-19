Лукашенко назвал заявления о диктатуре в Беларуси "смехотворными"

"Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока", - утверждает Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с новым правительством назвал заявления о диктатуре в стране смехотворными. Он заявил, что Беларусь - это демократическая страна.

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"Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси - это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, - это смехотворно", - сказал президент Беларуси, передает его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, недавно в Беларуси задержали нескольких оппозиционных журналистов.