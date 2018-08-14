Спасатели заявили о минимум 20 жертвах обрушения моста в Италии

Правоохранители и спасатели отправились на место катастрофы.

В результате обвала моста в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере 20 человек.

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Как сообщает местное издание Genova IL Secolo XIX, спасатели говорят о минимум 20 жертвах. Но, по другим свидетельствам, тел погибших в завалах может быть больше.

Первые 10 раненых были отправлены в городские больницы.

Правоохранители и спасатели отправились на место катастрофы. Обломки моста задели здания и склады, расположенные рядом.