Спасатели заявили о минимум 20 жертвах обрушения моста в Италии
15:09, 14 августа 2018Мир
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Правоохранители и спасатели отправились на место катастрофы.
Обломки моста задели здания и склады, расположенные рядом / фото twitter.com/farmaciaserrage
В результате обвала моста в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере 20 человек.
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Как сообщает местное издание Genova IL Secolo XIX, спасатели говорят о минимум 20 жертвах. Но, по другим свидетельствам, тел погибших в завалах может быть больше.
Первые 10 раненых были отправлены в городские больницы.
Правоохранители и спасатели отправились на место катастрофы. Обломки моста задели здания и склады, расположенные рядом.
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Новость в сюжете: Обрушение моста в Италии