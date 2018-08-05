Погибшими в Афганистане военными НАТО были граждане Чехии

В результате взрыва смертника погибли трое военных НАТО, еще один получил ранения.

Трое погибших в Афганистане военных оказались гражданами Чехии.

Об этом сообщило чешское Министерство обороны, передает "Радио Свобода". В ведомстве отметили, что нападение смертника произошел около 3:50 5 августа возле военной базы Баграм в провинции Парван на востоке страны.

Недавно чешское правительство утвердило план, согласно которому страна к 2020 году должна увеличить количество своих военных в Афганистане до 390. Сейчас там находится 230 чешских солдат. Они проходят службу в ближневосточной стране в рамках миссии НАТО под названием «Решительная поддержка».

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В Североатлантическом альянсе сообщали, что в результате взрыва смертника погибли трое военных НАТО, еще один получил ранения. Кроме того, пострадали двое солдат афганской армии.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан».

Правительственные силы Афганистана противостоят талибам и другим группировкам после вывода большинства войск НАТО в 2014 году. В стране остается около 16 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса.